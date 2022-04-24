شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قمة حسم بطل كأس الطائرة بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم الأحد ، مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 بين الأهلى و الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ينطلق اللقاء فى تمام العاشرة مساءا فى ظل تقديمه ساعة ، حيث أن لقاءين البلاى أوف الماضيين أقيموا فى الحادية عشر مساءا .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس رجال أمس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى حضور شيكابالا و عمرو زكى لمؤازرة الفريق الأبيض .

وأقيم دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين،، لذلك تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز الزمالك بالمباراة الأولى و الأهلى فى الثانية .

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى ثاني مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما توج الزمالك باللقب بالفوز على الإتحاد السكندرى .