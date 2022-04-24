إيهاب جلال يعقد آخر جلسة مع لاعبى بيراميدز قبل مباراة الوداع

القاهرة - سامية سيد - يعقد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، آخر جلسة فنية مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة بمدينة لوبومباشي بالكونغو، قبل مواجهة مازيمبى فى لقاء تحديد المتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي فى الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد مازيمبي، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعد تلك الجلسة هى الأخيرة لإيهاب جلال مع لاعبى فريقه، حيث سيودع المدرب لاعبى بيراميدز عقب مواجهة مازيمبى من أجل تولى تدريب المنتخب الوطنى الأول خلفًا للبرتغالى كارلوس كيروش.

وحدد إيهاب جلال بعض النقاط الفنية التى سيؤكد عليها خلال اجتماعه الفنى بفندق الإقامة، كما سيحذر لاعبيه من بعض الأمور خلال مواجهة مازيمى للعبور بالمباراة لبر الأمان، ثم يعلن التشكيل الرسمى قبل التوجه للمباراة.

ويتحرك بيراميدز من مقر فندق إقامته في الواحدة إلا الربع ظهرا متوجها إلى ملعب المباراة، التي تنطلق فى الثالثة عصرا، على أن يتم تسليم بطاقات التشكيل مباشرةً للمراقب بمجرد الوصول للملعب.