تقارير: الاتحاد السعودي يقترب من تجديد عقد مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت تقرير إخباري اليوم الأحد، إن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي تعتزم تفعيل بندا في عقد الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق، للتمديد معه لمدة عام آخر، ولن يتم الإعلان عن هذه الخطوة بصورة رسمية إلا بعد نهاية الموسم الحالي، باتفاق ورغبة بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن مصادر خاصة أشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد لا تضع تحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، شرطا لتجديد عقد كونترا، لكن لديها قناعة بإمكاناته التدريبية التي انعكست إيجابا على أداء الفريق ونتائجه.

وأضافت المصادر أن الاتحاديين يرون أن "هذا المدرب أحدث نقلة نوعية في أداء الفريق الذي تطور كثيرا منذ توليه المهمة الفنية، ولذا هم حريصون على استمراره وتمديد عقده سواء حقق الدوري أو لم يحققه، حتى يواصل ما بدأه".

وتولى كوزمين تدريب الاتحاد في مستهل الموسم الحالي، خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي، الذي أقيل لتراجع النتائج.

ويحتل الاتحاد صدارة الدوري برصيد 60 نقطة قبل خمس جولات من نهاية الموسم، وقد خاض 25 مباراة حتى الآن، ويتفوق بفارق 11 نقطة أمام الهلال صاحب المركز الثاني والذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان حيث خاض 23 مباراة فقط.