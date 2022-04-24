"ما حدث لا يشرف كرة القدم الإفريقية".. مدرب بلوزداد يفتح النار على االوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد البرازيلي ماركوس باكيتا، مدرب شباب بلوزداد الجزائري، تصرفات فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الفريقين بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن ما حدث "لا يشرف كرة القدم الأفريقية".

وانتهت مباراة الوداد وبلوزداد بالتعادل السلبي، ليصعد الفريق المغربي إلى نصف النهائي بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف.

وقال باكيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "للأسف كنا الأقرب للتأهل بعد أن سيطرنا على المباراة وأربكنا الوداد في ملعبه، لكن سوء الحظ وقلة التركيز حرمانا من الوصول إلى المرمى".

وأضاف: "اللقاء كان صعبا للفريقين من بدايته، لكن خصمنا افتقد للروح الرياضية خاصة في الدقائق الأخيرة وقام بأشياء تخرج عن الروح الرياضية وعن كرة القدم بالرغم من أنه لم يكن بحاجة إلى ذلك".

وأتم حديثه قائلا: "ما حدث لا يشرف لا كرة القدم الأفريقية ولا المغرب والنادي نفسه".

فيما قال مساعده إنه تلقى لكمة من مدرب حراس الفريق الخصم، مضيفا: "طيلة المواجهة وهو يصرخ ويأتي إلى دكة البدلاء، حاولنا تهدئته لكن ما حدث مؤسف".

وأتم: "فازوا علينا في الجزائر وكل شيء كان عادي، هنا قاموا بالاعتداء علينا".