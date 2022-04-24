الـVAR بطل أم متهم في ربع نهائي الأبطال؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - لفتت قرارات حكم الفيديو المساعد الـVAR خلال ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأنظار بمرحلتي الذهاب والعودة.

تم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في تلك المرحلة من البطولة لأول مرة خلال الموسم الحالي، بعدما طبقت من قبل في نهائي البطولة فقط.

بداية، هناك ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي في مباراة الذهاب أمام الرجاء في مباراة القاهرة، والتي أثارت الجدول وكانت محل حديث وسائل الإعلام العالمية.

وفي مباراة الوداد أمام شباب بلوزداد، طلب الـVAR تحويل بطاقة صفراء في حق جلال الداودى لاعب الوداد، واستجاب الحكم بالفعل للقرار وتم طرد اللاعب.

خلال مباراة الرجاء والأهلي، كان هناك تدخل من جانب حكم الفيديو المساعد من أجل احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

أما خلال مباراة، صنداونز وبترو أتلتيكو تدخل الـVAR من أجل احتساب ركلة جزاء لصالح صنداونز، وتدخل أيضا من أجل احتساب ركلة جزاء لصالح بترو أتلتيكو.

وهناك تدخل من جانب حكم الفيديو المساعد، خلال مباراة الوداد أمام شباب بلوزداد من أجل احتساب ركلة جزاء لصالح شباب بلوزداد، لكن حكم الساحة رفض احتساب الركلة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من ضائع.