مدرب صنداونز: أشعر بألم شديد.. لا اعتبار للأداء الجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

علق مانكوبا منجيثي المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب إفريقي على خسارة الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتوديع البطولة قائلًا بإنه يشعر بألم شديد عقب الخروج.

وقال مانكوبا منجيثي في المؤتمر الصحفي عقب لقاء العودة أمام بترو أتلتيكو: "أشعر بألم شديد، لا أريد أن أكذب".

وتابع: "الجانب سيئ الحظ هو أنني مازلت أعتقد أن فريقنا كان الأفضل، لكن هذا الأمر لسوء الحظ ليس له اعتبار عندما لا تضع الكرة في الشباك".

وأضاف: "الحقيقة أن دوري الأبطال يختلف عن الدوري الجنوب إفريقي، عندما ترتكب خطأ أو اثنين تتعرض للعقاب، والأهداف التي استقبلها الفريق في لواندا كانت سيئة".

وتصدر صنداونز مجموعته في دوري الأبطال قبل أن يودع المنافسات بالخسارة من بترو أتلتيكو في ربع النهائي.