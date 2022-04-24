نيمار يرد على صافرات جماهير باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

طالب نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، بالتوقف عن إطلاق صافرات الاستهجان ضده، وذكرهم بأنه مستمر مع الفريق لـ3 سنوات أخرى.

نيمار يواجه الصافرات وصيحات الاستهجان من مشجعي سان جيرمان في الفترة الأخيرة بسبب تصرفاته غير الاحترافية خارج الملعب، وفشله في قيادة الفريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وبعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مساء أمس السبت، قال نيمار في تصريحات لشبكة "ESPN": "ما زال لدي عقد مع باريس سان جيرمان، أنا هنا لمدة 3 سنوات أخرى، لذا على الجمهور أن يتوقف عن إطلاق صيحات الاستهجان، وإلا سيحتاجون لمزيد من الهواء".

جدير بالذكر أن قطاع كبير من جماهير باريس تستهدف جميع لاعبي باريس بصافرات الاستهجان وليس نيمار وحده، وذلك بعد الخروج المخيب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد ريال مدريد.

وكان باريس فاز في الذهاب (1-0)، ثم تقدم بنفس النتيجة في مباراة الإياب، قبل أن يتلقى 3 أهداف في الشوط الثاني ليخسر (2-3) في مجموع المباراتين.