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نيمار يرد على صافرات جماهير باريس سان جيرمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

طالب جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، بالتوقف عن إطلاق صافرات الاستهجان ضده، وذكرهم بأنه مستمر مع الفريق لـ3 سنوات أخرى.

نيمار يواجه الصافرات وصيحات الاستهجان من مشجعي سان جيرمان في الفترة الأخيرة بسبب تصرفاته غير الاحترافية خارج الملعب، وفشله في قيادة الفريق لحصد لقب .

وبعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مساء أمس السبت، قال نيمار في تصريحات لشبكة "ESPN": "ما زال لدي عقد مع باريس سان جيرمان، أنا هنا لمدة 3 سنوات أخرى، لذا على الجمهور أن يتوقف عن إطلاق صيحات الاستهجان، وإلا سيحتاجون لمزيد من الهواء".

جدير بالذكر أن قطاع كبير من جماهير باريس تستهدف جميع لاعبي باريس بصافرات الاستهجان وليس نيمار وحده، وذلك بعد الخروج المخيب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد .

وكان باريس فاز في الذهاب (1-0)، ثم تقدم بنفس النتيجة في مباراة الإياب، قبل أن يتلقى 3 أهداف في الشوط الثاني ليخسر (2-3) في مجموع المباراتين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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