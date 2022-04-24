الأهلي يترقب.. الخليج 365 يكشف كواليس الصراع على تنظيم نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مسئول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن رغبة الجنوب أفريقي باتريس موتسبي رئيس كاف في إقامة واستضافة بلاده لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية خلال الفترة من 22 إلي 29 مايو المقبل

وقال المصدر لمصراوي إن اتحاد جنوب أفريقيا أختار ورشح مدينة ديربان وهي ثالث أكبر المدن في جنوب أفريقيا لاستضافة المباراة النهائية علي ملعب موسيس مابيدا في مدينة ديربان والذي يسع إلي 85 الف متفرج .

في المقابل تمارس ضغوط كبيرة من الجانب السنغالي في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لاستضافة المباراة النهائية علي ملعب عبدالله واد في مدينة ديومندي بالعاصمة السنغالية داكار في ظل توجه لدي مسئولي الكاف لإقامة النهائي في غرب أفريقيا لأول مرة بعد إقامته في آخر نسختين في دول شمال أفريقيا في مصر والمغرب علي الترتيب .

وعلم الخليج 365 أن الزيارة التي قام بها وفد من لجنة التراخيص والملاعب في الكاف إلي نيجيريا لزيارة بعض المرافق في العاصمة النيجيرية للنظر في إمكانية استضافة ستاد أكوا إيبوم الواقع في مدينة أويو لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم تشهد حماساً كبيراً داخل الاتحاد الإفريقي في ظل بعض النواقص الموجودة في مرافق الملعب والبنية التحتية حتي الآن .

مدينة أويو في العاصمة النيجيرية كانت قد تقدمت عبر الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ولاية أكوا إيبوم في المباراة المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلي 29 مايو المقبل .

وكان الإتحاد الجزائري لكرة القدم قد طلب إستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا علي ملعب وهران الجديد ، الذي يسع إلي 40 ألف متفرج ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم إعتماد ملعب وهران من قبل لجنة التراخيص في الاتحاد الإفريقي لاستقبال المباريات علي مستوي الأندية والمنتخبات بشكل رسمي حتي الآن .

وأشار الخليج 365 في وقت سابق الي صراع المنافسة بين الإتحادات الوطنية في أفريقيا للفوز بسباق استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حيث تقدمت مصر والمغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا وكذلك جنوب أفريقيا .

وحتي هذه اللحظة لم يحسم المكتب التنفيذي للكاف قراره حول المدينة والملعب التي تستضيف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في ظل هذا الصراع الغير مسبوق .

ونجح الأهلي في بلوغ دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1)ليضرب موعداً مع وفاق سطيبف الجزائري الذي حقق المفاجأة وأطاح بالترجي التونسي فيما يواجه الوداد المغربي الذي أقصي شباب بلوزداد، بترو أتلتيكو مفاجأة البطولة الذي أخرج صنداونز.