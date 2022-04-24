الأهلي: نطالب اتحاد الطائرة بتنفيذ قراراته في مباراة الزمالك..وغياب مواجاتوتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر مسئول بالأهلي أن سبب توقف انطلاق مباراة ناديه ضد الزمالك التي أقيمت أمس السبت كان بسبب الحضور الجماهيري على عكس قرارات اتحاد الكرة الطائرة.

ولعب الأهلي مع الزمالك مساء أمس السبت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في ثاني مباريات دورة "بلاى أوف" لتحديد بطل الكأس.

وقال المصدر لمصراوي إن جهاز الأهلي لاحظ قبل انطلاق المباراة أعداد من جماهير الزمالك عكس ما تم إخطارنا به رسمياً من اتحاد الكرة بأن المباراة بدون جماهير وبحضور 25 فرداً فقط من كل نادٍ وأسر اللاعبين والمسئولين.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه أن الأهلي لا يعترض على فكرة دخول الجماهير بشكل عام ولكنه يطلب بتكافؤ الفرص فقط والتزام اتحاد الكرة بقراراته ومدير صالة حسن مصطفي بتفيذ هذه القرارات بدون مجاملات أو استثناءات.

وكشف المصدر أن الأهلي كان حريصاً على إقامة المباراة دون إثارة أزمات مشدداً أن في نفس الوقت حريصاً على حقوقه ويتمسك باللوائح مستشهداً أن الموقف قبل المباراة الثانية لم يستمر طويلاً حيث سجلنا موقفنا.

وطالب المصدر اتحاد الكرة ومدير صالة حسن مصطفي بتلافي ما حدث في مباراة السبت مؤكداً أن ناديه سيتمسك بحقوقه بعد تسجيل موقفه أمس.

وحول موقف الأمريكي جاريت مواجاتوتيا الذي تعرض للإصابة في مباراة أمس رد " الإصابة كانت مفزعة في البداية ولكنه تبين انها التواء في كاحل القادم ستؤدي إلي غيابه عن المباراة الفاصلة ولكن لن تعوقه عن بطولة أفريقيا ".

وقرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل كأس الطائرة الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

ويأتي قرار الاتحاد بسبب مراسلم تسليم الميداليات والكأس ولمنح الفرصة ووقت كافي لتناول السحور لجميع المشاركين والحاضرين للحدث.

وفاز الزمالك بالمباراة الأولى التي أقيمت أول أمس الجمعة بثلاثة أشواط نظيفة فيما فاز الأهلى أمس 3-2 في مباراة ماراثونية.

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 صاحبة حقوق نقل مباريات الدوري والكأس للكرة الطائرة.