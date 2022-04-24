موعد جديد للمباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك على كأس الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل كأس الطائرة الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

ويلعب الأهلي مع الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لتحديد بطل الكأس بعد نهاية الدوري الذي توج به النادي الأبيض.

ويأتي قرار الاتحاد بسبب مراسلم تسليم الميداليات والكأس ولمنح الفرصة ووقت كافي لتناول السحور لجميع المشاركين والحاضرين للحدث.

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 صاحبة حقوق نقل مباريات الدوري والكأس للكرة الطائرة.

وأقيمت المباراتين في اليومين الماضيين بتمام الساعة الحادية عشر مساءًا على نفس الصالة.

ويلعب نهائي كأس مصر بنظام "بلاى أوف" حيث يحصد اللقب الفائز فى مباراتين على أن تحدد المباراة الفاصلة البطل في حالة تبادل الفريقين للفوز.

وفاز الزمالك بالمباراة الأولى التي أقيمت أول أمس الجمعة بثلاثة أشواط نظيفة فيما فاز الأهلى أمس 3-2 في مباراة ماراثونية.