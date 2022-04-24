«الموعد.. التشكيل.. القنوات الناقلة».. مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريق ليفربول مساء اليوم الأحد نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي .

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك قد انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي فاز على واتفورد بنتيجة 5-1.

أما إيفرتون فيتواجد في الوقت الحالي في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

تشكيل إيفرتون المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان، ياري مينا، جودفري، ميكولينكو.

خط الوسط: ديلف، أيوبي، آلان.

خط الهجوم: جوردون، ريتشارليسون، جراي.