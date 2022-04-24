شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيهاب جلال فى 24 مباراة مع بيراميدز قبل موقعة مازيمبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال مدرب الفريق، تحدياً جديداً عندما يلتقى مع مازيمبي الكونغولي فى الثالثة عصر الأحد باستاد نادى مازيمبي بمدينة لوبومباشي فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت أبرز أرقام إيهاب جلال فى الموسم الجارى مع بيراميدز كالتالي: قاد بيراميدز فى: 24 مباراة فاز فى: 16 مباراة تعادل فى: 5 مباريات خسر: 3 مباريات

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى 25 لاعبا على النحو التالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى - مهدى سليمان - يوسف نادر خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - أحمد فتحى - حسين السيد خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحى - إبراهيم توريه - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - محمود صابر خط الهجوم: محمود وادى - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخرى لاكاى

ويترأس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، بعثة الفريق في الكونغو نظرا لأهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.