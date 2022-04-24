شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يحذر لاعبى المقاولون من صحوة الاتحاد بعد خسارة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبى الفريق من الصحوة المرتقبة لفريق الاتحاد السكندري، بعد خسارة زعيم الثغر بهدفين دون مقابل فى اللقاء الماضي أمام الزمالك، وشدد عودة على أهمية الفوز فى مباراة الاتحاد لتحسين وضع الفريق فى جدول مسابقة الدوري العام، بعدما تراجع المقاولون للمركز الـ 15 بالجدول ليدخل دائرة الخطر.

وخاض لاعبو المقاولون تقسيمة قوية على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً للاتحاد، ويواصل محمد سالم مهاجم المقاولون غيابه عن الفريق أمام الاتحاد بسبب الإصابة.



مران المقاولون (1)



مران المقاولون (2)



مران المقاولون (3)



مران المقاولون (4)



مران المقاولون (5)



مران المقاولون (6)



مران المقاولون (7)



مران المقاولون (8)

وأعلن نادي المقاولون العرب، حالة الطوارئ داخل قلعة الجبل الأخضر، قبل اللقاء المرتقب للفريق أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بحثاً عن تحسين النتائج واستعادة العروض القوية للخروج بالفريق من نفق النتائج المظلمة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظرا لسوء النتائج.

وعقد فتحي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أكد فيها توقيع العقوبات ووقف المستحقات وطالب المدير الفني محمد عودة بتجميد بعض اللاعبين المقصرين على أن يقدم المدير الفني تقريرا بالأسماء لاعتماده وتصعيد عدد من الناشئين للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وأكد المشرف على الكرة للاعبين أن الجهاز الفني مستمر وأن العقوبات المشددة ستطول اللاعبين المقصرين مهما كانت الأسماء في ظل تهاون بعض اللاعبين وأن النادي لن يتوانى عن فرض مزيد من القرارات لاستعادة مكانة الفريق بجدول الدوري.