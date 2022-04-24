شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن جدول مباريات "سوبر المحترفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات بطولة السوبر التى تقام على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر. وحدد الاتحاد أيام 26 و27 و 28 أبريل الجارى لانطلاق مباريات بطولة السوبر المصرى بنظام دوري من دور واحد لتحديد بطل السوبر.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:-

الزمالك ضد سبورتنج يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

الزمالك ضد هليوبوليس يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

الزمالك ضد الأهلي يوم الخميس الموافق 28 أبريل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.





وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهلت إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.