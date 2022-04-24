شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستكشف الطلائع بـ5 مباريات قبل موقعة رد اعتبار الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه ضرورة مشاهدة آخر 5 مباريات محلية لفريق طلائع الجيش، لإعداد تقرير مفصل عن الفريق قبل ملاقاته الأربعاء المقبل بالدورى، وتمثل هذه المباراة تحدياً خاصاً لكتيبة أهلى موسيمانى لاسيما أن الطلائع استطاع خطف كأس السوبر المحلى من أنياب المارد الأحمر بركلات الترجيح فى آخر مواجهة بين الفريقين، كما شهدت آخر مباراة بين الفريقين فى الدوري تعادلاً سلبياً كان سبباً فى خسارة الأهلى للقب الدوري بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة.

ويبدأ الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى غداً، الاثنين، الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة متسلحاً بالدفعة المعنوية التى حصل عليها عقب التأهل لنصف نهائي دوري الابطال المغربى وتخطى عقبة الرجاء المغربى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي، التى كان مقرراً لهما يومى 12 و19 أبريل الجارى، بالجولتين 14 و15 بسبب منح الفرصة لبطل مصر للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل في لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الأهلى فى مباراة طلائع الجيش بسبب الإصابة.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى الذى بلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.