شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع ملف الحكام الأجانب بعد تعذر استقدامهم من "البيج5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، ملف استقدام حكام أجانب لمباريات المارد الأحمر المقبلة ببطولة الدورى بعدما تعذّر استقدام حكام أجانب للأهلي من الدوريات الخمس الكُبرى فى أوروبا.

وأرسل النادي الأهلي مؤخراً خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة يطلب فيه إسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي)، وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده.

وأرفق النادي بالمخاطبة المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة، وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

فيما قال قال العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن لجنة الحكام باتحاد الكرة خاطبت الاتحادات التي حددها الأهلي، وجاء الرد بأن الحكام فى نهاية الموسم فى بلادهم، وبالتالي رفضوا الحضور، مضيفا، "أخطرنا الأهلي بوجود بدائل أخرى وحكام من الصف الأول في أوروبا أيضا".

وفتح الأهلي خوط اتصال مع اتحاد الكرة على مدار الساعات الماضية لمعرفة موقف هذه الأزمة وتطورات حلها.

ويبدأ الأهلي غداً، الاثنين، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل فى الدوري، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.