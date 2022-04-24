الامارات | مالك سويسري مرتقب لنادي تشلسي متهم بـ"اعتداء جنسي"

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك سويسري مرتقب لنادي تشلسي متهم بـ"اعتداء جنسي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم عن أن المالك المرتقب لنادي تشلسي، الملياردير السويسري هانسيورغ فايس (86 عاما)، يواجه تهما بالاعتداء الجنسي تعود إلى سنة 2011. وقالت الصحيفة إن أحدى غرف الفنادق الأميركية كانت مسرحا للواقعة، حيث تتهمه إحدى موظفة سابقة لديه بالتحرش والاعتداء عليها.

وقامت الموظفة بتوجيه اتهام بالاعتداء الجنسي ضده لدى شرطة موريس تاون بنيوجيرسي في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة،، وما تزال القضية مستمرة حيث نجح محامو الملياردير السويسري في إطالة أمدها دون التوصل إلى أي حكم نهائي بخصوصها، بينما قاموا أيضا برفع دعوى سابقة ضد الموظفة بتهمة إفشاء "اتفاق سري" سبق أن وقعت عليه.

وتبلغ ثروة فايس نحو 4.5 مليارات يورو، ويعتبر من أبرز الأسماء المتوقع أن تفوز بملكية نادي تشلسي، خلفا للروسي أبراموفيتش. وكان فاس قد قال إنه ليس له أي تاريخ في امتلاك أندية رياضية، لكنه اتفق مع ثلاثة آخرين على تشكيل مجموعة للاستحواذ على نادي تشلسي. وأمام الحكومة البريطانية ثلاثة طلبات للاستحواذ على تشلسي، حيث تقوم لجنة خاصة بإدارة عملية بيع النادي، بعد العقوبات التي أوقعتها على المالك السابق أبراموفيتش بسبب ارتباطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي إطار العقوبات الأوروبية على روسيا والمليارديرات الروسي بسبب غزو أوكرانيا.

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