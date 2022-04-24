تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكرة الطائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي الأهلي والزمالك مساء يوم الأحد، في نهائي كأس مصر 2022 للكرة الطائرة، في مباراة فاصلة من أجل تحديد بطل المسابقة.



وكان الزمالك فاز على الأهلي بـ3 أشواط دون مقابل، يوم الجمعة، قبل أن يرد الأخير بانتصار مثير 3-2 مساء السبت، ليتعادلا في السلسلة ويلتقيان في لقاء حاسم وفاصل.

ويقام نهائي كأس مصر بنظام الـ3 مباريات، الفائز بمباراتين منها يصبح بطلاً للمسابقة.

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة، تقام مساء يوم الأحد 24 إبريل/ نيسان.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام 11.00 مساء بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس المتاحة عبر قمر نايل سات.

الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على نظيره بتروجت بمباراتين دون رد، في الدور نصف النهائي.

في المقابل، بلغ الزمالك الدور ذاته بعد فوزه بنفس النتيجة على طلائع الجيش بالمربع الذهبي.