اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات أزمة مباراة مصر والسنغال.. والجلسة مع إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر - قال وليد العطار، المتحدث باسم اتحاد الكرة إنه سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية إذا كان القرار الصادر من لجنة الانضباط بالفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال ليس في صالحنا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة "أون تايم سبورت 2"، أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من الفيفا بشأن مباراة مصر والسنغال.

ولفت إلى أنه سيتم عقد جلسة تجمع بين إيهاب جلال واتحاد الكرة بشأن توليه بشكل رسمي مهمة تدريب منتخب مصر.

وأضاف: سننتناقش مع إيهاب جلال عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي جميع الأمور المتلعقة بتوليه تدريب منتخب مصر وتحديد جهازه المعاون بالكامل.

وينتظر اتحاد الكرة المصري قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن طلب إعادة مباراة مصر والسنغال.

وفشلت مصر في التأهل لكأس العالم 2022، بعدما خسرت بركلات الترجيح من السنغال، بعدما تبادل المنتخبان الفوز في مباراتي ذهاب وإياب المرحلة الفاصلة بنفس النتيجة (1-0).