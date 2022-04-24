شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسي دولية (23).. عمرو فهمي حرمه الموت من تطهير الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، مما جعل أسماءهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية، مما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الثالثة والعشرين من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، والذى توفى قبل عامين بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما، وكان المصري الراحل مسئولا رفيع المستوى فى الكاف على الرغم من صغر سنه ووصل إلى قمة الهرم الوظيفي بالاتحاد الأفريقي، حيث عُين في 2017 كسكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

عمرو فهمي اشتهر بنزاهته، حيث رفض الموافقة على تجاوزات أحمد أحمد، وكان أول من كشف عن وجود فساد بالكاف، وهو الأمر الذى كلفه مغادرة منصبه الرفيع.

كان الراحل ينتمي لأسرة أهلاوية عريقة، حيث إن جده هو المهندس مراد فهمي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر ومدرب منتخب مصر وسكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وهو المصري الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الفيفا.

عمرو فهمي خلف والده مصطفى فهمي فى منصب سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي عين فيه عام 1982، واستمر فيه 28 عاما ليتركه كمدير لقطاع المسابقات للفيفا.

تخرج فهمي فى قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006.

التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عُين مديرا عاما لبطولة أمم أفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين.

وتم تعيينه مديرا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكان له دور كبير فى إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 بعد نقلها من المغرب لغينيا الاستوائية في اللحظات الأخيرة.

رفع عمرو فهمي عدة دعاوى ضد أحمد أحمد، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، متهما إياه بالفساد المالي والإداري، وأعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها عام 2021، وكان شعار حملة عمرو فهمي يشمل مكافحة الفساد وتطبيق الاحترافية في الكرة الأفريقية.