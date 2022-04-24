شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة حشد الجماهير لمباراة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي باب الاتصالات مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف الحضور الجماهيرى فى مباراة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الاهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب، فسوف تقام فى الجزائر أحد يومي 13 و14 مايو.

ويرغب الأهلي فى حشد أكبر عدد من الجماهير فى المباراة المرتقبة أمام بطل الجزائر والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها في أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.