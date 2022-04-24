شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عائلة رياضية.. "آل يكن" زملكاوية تربوا على عشق الكيان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يوميًا خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضية مسلطًا الضوء على تاريخها وإنجازها الكروى وما قدمته هذه الشجرة من مواهب كبيرة كان لها الدور الفعال فى إثراء الملاعب والحياة الكروية.

وبطل قصة اليوم هى عائلة "يكن" التى تضم يكن حسين الأب وابنه هشام اللذين تربيا داخل جدارن القلعة البيضاء ويتمتعان بشعبية كبيرة بين الجماهير البيضاء بمختلف مراحلها السنية.

هشام يكن

هشام يكن أحد نجوم الدفاع الذين تعاقبوا على ارتداء قميص الزمالك ومنتخب مصر، وأحد نجوم الجيل الذهبى الذى شرف مصر خلال المشاركة فى كأس العالم 1990 بعد غياب طويل، وساهم فى تحقيق بطولات كثيرة مع الزمالك، ومن اللاعبين الذين صنعوا اسما من خلال تألقهم فى الخط الخلفى لفريقه ومنتخب مصر.

ويعد هشام يكن من أبرز المدافعين فى تاريخ الزمالك، مع تحقيقه لسبع بطولات مع الزمالك، منها 4 بطولات للدوري الممتاز، وثلاث بطولات أفريقية.

وقال هشام يكن فى تصريحاته مؤخرا، "تلقيت عرضا للعب فى الأهلى عن طريق صلاح حسنى نجم الأهلى السابق عام 1991 بعد الحصول على الدورى أول مرة من ديفيد مكاي، وشكرته وعرضوا على مبلغ كبير للغاية بـ500 ألف جنيه أحصل على 300 ألف جنيه مقدما و200 ألف جنيه بعد التوقيع، وكنت أحصل على 35 ألف جنيه من الزمالك فى 3 سنوات وقتها.

يكن حسين

يكن حسين نجم نادى الزمالك السابق أحد هذه المواهب الكروية، وهو والد النجم السابق لدفاع نادى الزمالك هشام يكن ولد يكن حسين زكى فى أسوان بالثانى عشر من شهر سبتمبر من عام ١٩٣٤ وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى الشباب النوبى بالقاهرة وأطلقوا عليه ملك التغطية لأنه كان لاعبا مثاليا فى مركزه، وفى إحدى مباريات ناديه مع الأهلى عام 1951 نال إعجاب حسين كامل مدرب شباب الأهلى فضمه للقلعة الحمراء.

تم تصعيد يكن حسين للفريق الأول بالأهلي ثم تم اختياره ضمن منتخب مصر الذي شارك في الدورة العربية عام 1953.

انتقل يكن حسين إلى الزمالك عام 1953 مقابل 35 جنيها دفعها له محمد حسن حلمي سكرتير نادي الزمالك في ذلك الوقت، أحرز مع نادى الزمالك العديد من بطولات الدورى العام وكأس مصر وأهمها أول بطوله للدورى العام يحرزها نادى الزمالك وذلك فى موسم 1959 - 1960.

اعتزل الكرة عام ١٩٧٤ وعمره أربعون عامًا ليكون أكبر لاعب عمّر في الملاعب المصرية، ليعتزل وهو في سن الـ40 ، ولعب ٨٢ مباراة دولية وأحرز خلالها عشرة أهداف وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الرئيس الاسبق "جمال عبد الناصر" ومرة من الراحل "محمد أنور السادات".

بعد الاعتزال اتجه يكن حسين إلى التدريب حيث عمل مدربًا لعدة أندية خليجية ثم استقر تماماً بالقاهرة منذ عام 1983.

وبخلاف أنه كان نجما داخل الملاعب إلا أنه خطفته أضواء السينما وشارك فى الفيلم السينمائى (الحسناء والطبلة)والذى لعبت بطولته شويكار مع شكرى سرحان وحسن يوسف وسمير صبرى.

رحل يكن حسين عن عالمنا في 22 ديسمبر من عام 2012 بعد صراع طويل مع المرض وترك بصمة مميزة ولتتذكره دائما الجماهير.