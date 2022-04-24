شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف سوبر محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن استضافة صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بطولة سوبر المحترفين للموسم 2021/2022.

وتقام المنافسة على مدار أيام 26,27,28 أبريل الجارى بمشاركة الأهلى والزمالك وهليوبوليس وسبورتنج، كما تقام المنافسة بنظام الدورة المجمعة الواحدة لتحديد البطل.

وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهلت إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

وشهدت نتائج اليوم الختامى للمرحلة قبل النهائية فوز كل من: الأهلى على سبورتنج 28/23 والشمس على الجزيرة 31/28 والزمالك على الطيران 42/39.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.