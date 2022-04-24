شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك يتعرض لأخطاء تحكيمية ولا يشكو وفوزنا بالدوري كان خادعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن موقف ناديه من استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق المقبلة بالدوري.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية، إن مثل هذه القرارات ترجع إلى مجلس الإدارة، مضيفا أن "الزمالك أيضا يتعرض لأخطاء تحكيمية ولا يشكو أو يتحدث، نحن أيضا متضررون من التحكيم، ونعاني من أمور أخرى مثل كأس مصر الخاص بالموسم الماضي، والذي تأهلنا خلاله للدور قبل النهائي ولا نعلم مصيره".

وتابع: "لا يجب حصر الأزمات الموجودة في استقدام حكام أجانب لمباراة أو اثنين، وإذا قمنا بحل الأزمات سيرتفع مستوى التحكيم وكرة القدم بشكل عام".

وأكد المشرف العام الكرة بالزمالك أن فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري الموسم الماضي يحسب للاعبين وليس الإدارات، وقال: "لاعبو الزمالك مروا بأمور كثيرة منها عدم الاحساس بالأمان، وعدم الاستقرار".

وأضاف: "هناك أمور مؤثرة على تركيز اللاعبين، مثل عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان من الأولى أن يتم التفاوض معهم أو البحث عن بدائل مبكرا من الموسم الماضي، وتألق بعض اللاعبين في أمم إفريقيا جعلها تفكر في الرحيل".

وتابع: "في موسم 2019 عندما اشتكى كهربا الزمالك وكان أساسيا ومؤثرا بالفريق بدأنا البحث عن بديل وتعاقدنا مع زيزو ثم عاد شيكابالا ومصطفى فتحي وأوناجم وبن شرقي، وغيرهم من اللاعبين لا بد من التحضير للمستقبل".

واختتم: "الفوز بالدوري في الموسم الماضي كان خادعا، القيد كان موقوفا، ولم يكن هناك تنظيم وتحديد الأولويات في تجديد اللاعبين، دورنا أننا نناقش المشاكل، ودورنا نحل".