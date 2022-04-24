شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثانية فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الثانية من مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى سوبر كرة السلة رجال، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجارى بنظام BEST OF 5.

ويلتقى اليوم الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الثانية من نصف نهائى البطولة، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك فى الحادية عشرة مساءً، بينما مباراة الأهلى فى التاسعة مساءً، وذلك بعد تعديل الموعد حيث كان من المقرر أن تقام المباراة الأولى فى الثامنة والنصف بدلا من التاسعة.

وتقام جميع المباريات فى صالة برج العرب بالإسكندرية، دون حضور جماهيرى، وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة.

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلى على الجزيرة بنتيجة 80/61 ، بينما خسر الزمالك امام الاتحاد السكندرى 53/97 .