شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ضيفاً على نهضة بركان فى مهمة حسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادي المصري، فى الثانية عشرة منتصف الليل، ضيفاً على نهضة بركان المغربي فى إياب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدى بمدينة بركان، حيث يكفي الفريق البورسعيدي التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويدخل النادي المصري المباراة مفتقدا لاثنين من أهم عناصره في وسط الملعب، هما إلياس الجلاصي وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الذهاب، فيما يعود معين الشعباني المدير الفني للمصري إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعباني قاد المصري من المدرجات في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ، بسبب تعرضه للطرد في لقاء مازيمبي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ووضع معين الشعباني خطة العبور الآمن من مباراة الإياب، وحذر الشعباني من استقبال أي أهداف مطالباً اللاعبين بعدم الانسحاب إلى الدفاع حتى لا يكون الفريق تحت ضغط طوال أحداث اللقاء.

المصري واجه صعوبات بعد وصوله إلى المغرب بسبب ملعب التدريب، بعدما خاض مرانه الأول في الظلام لعدم جاهزية الملعب الذي استضاف تدريباته، قبل أن ينقذ نادي الرجاء المغربي الموقف، ويرحب باستضافة مران النادي المصري على أحد ملاعبه الفرعية.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من: حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".

ومن المتوقع أن يبدأ المصري اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد قناوي، الوسط: محمد جريندو، فريد شوقي، إيزي إيميكا، أحمد حمودي، الهجوم: عمرو مرعي، أوستين أموتو.