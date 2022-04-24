شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من فيريرا بالزمالك للتسديد على المرمى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تطوير تسديد اللاعبين على المرمى قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخميس المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص البروفيسور فيريرا على منح لاعبى الفريق دروس خصوصية فى كيفية التسديد على المرمى، والتسديد المتقن حتى يصبح سلاح للفريق الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة أن الزمالك يمتلك لاعبين يُجيدون التسديد من على بعد مثل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

وطالب فيريرا من اللاعبين ضرورة استغلال الحالة الفنية العالية الموجودة حاليًا فيما بينهما وتحقيق الفوز فى المباراة المقبلة على المصرى البورسعيدى والتى ستشهد صراعًا من نوع خاص فى ظل الحالة الفنية العالية للاعبى الفريق البورسعيدى حاليا والتى جعلتهم يحققون الفوز على الأهلى بهدف مقابل لا شيء بعد غياب 6 مواسم وهو ما سيصعب المباراة على أبناء الرداء الأبيض.

وتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى.

كما تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.