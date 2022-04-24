شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. لاعبو الزمالك يستقبلون شخصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

استقبل لاعبو نادى الزمالك، فى وقت سابق، إبان تواجد البرتغالى جايمى باتشيكو، أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

والتقط اللاعبون والجهاز الفني الصور التذكارية معه، وقام الشاب بمنح محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بعض اللافتات المكتوب عليها اسم الثنائي بجانب شعار نادى الزمالك.