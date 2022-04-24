شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربي تتأهل إلى نهائي بطولة كارول ويمولر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية روان العربي إلى نهائي بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 25 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت روان العربي فى مباراة الدور نصف النهائي على منافستها نادين شاهين بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-3, 11-7.

فيما خسرت فريدة محمد أمام منافستها الماليزية سيفاسنجاري بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 6-11, 12-10.

بذلك تلتقي روان العربي مع لاعبة ماليزيا سيفا سنجاري في الدور النهائي للبطولة، خلال المباراة التي تقام في الساعات الأولى من صباح غد الاثنين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

وتراجعت نور الشربيني إلى المركز الثاني في التصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفي المركز السابع جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزاً لتحتل التصنيف الثامن.