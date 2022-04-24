شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام مازيمبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على مازيمبى الكونغولى، فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، على استاد مازيمبي فى مدينة لوبومباشي، في إياب ربع النهائي، بعد انتهاء نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويبحث الفريق السماوى عن تسجيل هدف الفوز واقتناص بطاقة التأهل لدور نصف نهائي البطولة.

وضمت قائمة بيراميدز للمباراة كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - مهدى سليمان - يوسف نادر، خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - أحمد فتحى - حسين السيد، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحى - إبراهيم توريه - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: محمود وادى - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخرى لاكاى.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع.. أحمد سامى، على جبر، محمد حمدى، عمر جابر، في الوسط.. نبيل عماد دونجا، إبراهيم توريه، إبراهيم عادل، وليد الكرتى، فخر الدين بن يوسف، في الهجوم.. فخرى لاكاى.