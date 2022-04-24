شكرا لقرائتكم خبر عن 7 انتصارات و3 تعادلات.. ماذا قدم بيراميدز في الكونفدرالية قبل مواجهة مازيمبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز تحديا جديدا عندما يلتقي مع مازيمبي الكونغولي، فى الثالثة عصر الأحد باستاد نادي مازيمبي بمدينة لوبومباشي فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومنذ بداية النسخة الحالية فى كأس الكونفدرالية خاض فريق بيراميدز11 مباراة، فاز فى 7 مباريات، وخسر لقاءً وحيداً وتعادل فى 3 مباريات.

وجاء مشوار بيراميدز فى النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية كالتالي:

الدور التمهيدي الأول

مع عزام يونايتد

ـ التعادل في الذهاب 0/0

ـ الفوز في الإياب 1/0

الدور التمهيدي الثاني

مع مانيما يونيون

ـ فوز بيراميدز في الذهاب 1/0

ـ فوز بيراميدز في الإياب 2/1

في دور المجموعاتـ الفوز على أهلي طرابلس 2/1 في القاهرة

ـ الفوز على زاناكو 2/0 في زامبيا

ـ الفوز على الصفاقسي 1/0 في القاهرة

ـ التعادل مع الصفاقسي في تونس 1/1

ـ الهزيمة من أهلي بني غازي 1/0 في ليبيا

ـ الفوز على زاناكو الزامبي في القاهرة 1/0

الدور ربع النهائيـ التعادل سلبياً مع مازيمبي في مباراة الذهاب القاهرة