شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. كاسونجو يقتل أحلام وادى دجلة ويمنح الزمالك فوزا مهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على "الخليج 365".

صاحب هدف اليوم الكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك السابق فى شباك وادى دجلة فى الوقت الضائع، ليمنح الزمالك ثلاث نقاط مهمة فى بطولة الدورى.

واجه الزمالك بقيادة مدربه السابق إيهاب جلال فريق وادى دجلة بالجولة 24 من منافسات بطولة الدورى عام 2017 على استاد القاهرة، وشهدت استبسال لاعبى دجلة أمام هجوم الزمالك طوال الـ90 دقيقة.

ونجح كاسونجو فى الوقت بدل الضائع فى تعويض الفرص التي لاحت له طوال المباراة، بعد أن لعب معروف يوسف ضربة ثابتة خلف دفاعات دجلة مرت أمام محمود علاء ثم يتابعها كاسونجو إلى المرمى لتعلن عن هدف زملكاوي قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليقود الفريق للفوز القاتل .