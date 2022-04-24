شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيمانى مدرب يعرف من أين تأتى الانتصارات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يعرف من أين تأتى الانتصارات فى القلعة الحمراء، فى ظل نجاحاته مع الأحمر وتحقيقه العديد من البطولات والزحف لحصد البطولة الأفريقية رقم 11 للأحمر بعد التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

موسيمانى مدير فنى مخضرم يمتلك فكرا يتماشى من القلعة الحمراء فى ظل الكيمياء التى تجمعه بلاعبى الفريق الأحمر منذ قدومه لتدريب الفريق.

وتغنى النادي الأهلي بالمدير الفني بيتسو موسيماني، الذى واصل نتائجه المميزة فى الأدوار الإقصائية بدورى أبطال أفريقيا وحافظ على سجله خالياً من الهزائم.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي اعتزازا بمدرب الفريق، "الخيل تعْلم والفوارس أنني ..شيخ الحروب وكهلها وفتاها".

نجح وسيمانى فى التتويج مع الأهلى بألقاب دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، بينما حصد برنزية كأس العالم للأندية مرتين على التوالى .

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى للقلعة الحمراء موسيمانى فى الصور التالية :