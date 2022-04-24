شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومازيمبى فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على مازيمبى الكونغولى، فى إياب الدور ربع النهائي، بعد انتهاء نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويبحث الفريق السماوى عن تسجيل هدف الفوز واقتناص بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبى

تقام مباراة مازيمبى وبيراميدز في الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد مازيمبي في مدينة لوبومباشي، فى إياب الدور ربع النهائي، لاسيما أن أرضية الملعب من النجيل الصناعى.

لاعبو بيراميدز يتعهدون بتحقيق الفوز

وتعهد لاعبو بيراميدز بتحقيق نتيجة الفوز في الكونغو على مازيمبي، وحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة القارية، للمرة الثالثة على التوالي، ومواصلة المشوار حتى التتويج باللقب، وأكد اللاعبون لإدارة بيراميدز أنهم يتعهدون بتحقيق نتيجة التأهل، خاصة بعد سوء الحظ الذي صادف الفريق في مباراة الذهاب وإضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتأمين انتصار كبير فى القاهرة.

وأوضح اللاعبون أنه رغم كل الظروف التي تقام فيها مباراة الإياب، في ظل التخوفات المشروعة من طاقم التحكيم الذي عينه الاتحاد الأفريقي لإدارة اللقاء وطلب العدالة، وإقامته كذلك في ملعب نجيل صناعي ونهارا في شهر رمضان، وفي أجواء حارة ورطوبة عالية، إلا أنهم يتعهدون بالقتال على نتيجة الفوز والتأهل وتأمين بطاقة نصف النهائي، في ظل سعي الفريق نحو تحقيق اللقب الغالي والذي كان قريبا من الظفر به في النسختين الأخيرتين، كما وجه اللاعبون الشكر للإدارة والمهندس ممدوح عيد على الدعم الغير محدود الذي يجده الفريق في كل وقت وتوفير كل الاحتياجات وتوفير عنصر الراحة لهم في رحلاتهم الخارجية الطويلة، ويرغبون في الفوز بالكونغو والعبور للمرحلة المقبلة.

تضاؤل فرص مشاركة رمضان صبحى

فى السياق ذاته، تضاءلت فرص مشاركة رمضان صبحى وعبد الله السيد فى مواجهة مازيمبى بسبب أن أرضية الملعب من النجيل الصناعى، ورمضان صبحى عائد من إصابة في الركبة، والسعيد لا يجيد اللعب على النجيل الصناعى وقد يؤدى لتعرض اللاعب للإصابة.

قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى

وضمت قائمة بيراميدز للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامى - مهدى سليمان - يوسف نادر، خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - أحمد فتحى - حسين السيد، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحى - إبراهيم توريه - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: محمود وادى - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخرى لاكاى.