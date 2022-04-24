شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده من 115 سنة.. أول اجتماع لمجلس الأهلى فى تمام الساعة 5 ونصف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأحد الذكرى الـ115 لتأسيس النادى الأهلى العريق صاحب البطولات والإنجازات المحلية والقارية، فقد كانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس "نادى طلبة المدارس العليا"، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

أول اجتماع لمجلس الأهلى عُقد فى 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة فى الخامسة والنصف مساءً بمنزل ميشيل إنس بالجيزة برئاسته وعضوية إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيرًا.

فكرة تأسيس الأهلى اكتملت فى رأس عمربك لطفى عندما تقابل يوم 8 أبريل 1907 مع أصدقائه من الوطنيين المصريين، عبد الخالق ثروت باشا، حسين رشدى باشا، محمد محمود باشا، إسماعيل سرى باشا، أمين سامى بك، إدريس راغب بك، عزيز عزت بك، عمر سلطان بك، الذين وافقوه على الفكرة وتحمسوا لها، وضموا إليهم الإنجليزى مستر متشيل أنس وكيل وزارة المالية ليسهل لهم استخراج أوراق تأسيس النادى والحصول على أرضه، وتحدد الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة العليا فى 24 أبريل 1907.

وفى هذا الاجتماع تشكلت لجنة النادى الأهلى للألعاب الرياضية برئاسة مستر متشيل أنس وبعضوية إدريس راغب بك، وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيراً لها، وبدأ العمل.

قررت اللجنة فى 26 مايو 1907 تأسيس شركة مساهمة برأسمال 5000 جنيه لتأسيس النادي، وفى 19 يونيو 1907 تسلم المؤسسون أرض النادى من مصلحة أملاك الدولة، وكانت مساحتها أربعة أفدنة وثمانية قراريط وسبعة عشر سهمًا حصل عليها المؤسسون بإيجار رمزى قدره قرش صاغ واحد سنويًا ولمدة عشر سنوات.. وكانت هذه الأرض هى اللبنة الأولى التى رسمت عليها خريطة النادى الأهلي.. وبدأ العمل فى بناء النادي.