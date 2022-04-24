شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية بن شرقى "طوق نجاة" الزمالك فى صفقة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمسك إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بالتعاقد مع رمضان صبحى صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليصبح بديل المغربى أشرف بن شرقى الذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ولم يرحب اللاعب بالتجديد للزمالك حتى الوقت الحالى ويرغب فى الرحيل بنهاية الموسم، الأمر الذى دفع إدارة النادى الأبيض لعدم التفاوض مع بن شرقى من جديد وبدء البحث عن البديل المناسب سواء محلى أو أجنبى، وأصبح رمضان صبحى هو الخيار الأول للإدارة خاصة بعدما رحب البرتغالى جوسفالدو فيريرا بضم العفيجى.

واستقرت إدارة نادى الزمالك على تحديد المقابل المادى الذى يحصل عليه أشرف بن شرقى، لإغراء رمضان صبحى وإتمام التعاقد معه، خاصة أن رمضان يحصل على راتب ضخم فى بيراميدز الأمر الذى يصعب إتمام الصفقة، ما دفع إدارة الزمالك لرصد المقابل المادى الذى يحصل عليه بن شرقى وتخصيصه لرمضان صبحى فى حال التوصل لاتفاق مع إدارة نادى بيراميدز على ضم اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن اللاعب مازال مرتبطاً بعقد سارى مع ناديه ولا يحق له التعاقد مع أي ناد أخر بدون موافقة بيراميدز.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، وكلفت إدارة الزمالك بعض الوسطاء للتواصل مع رمضان صبحى للتأكد من رغبته فى الانضمام لصفوف الزمالك فى الفترة المقبلة، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة نادى بيراميدز للتفاوض حول ضم اللاعب، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارتى الزمالك وبيراميدز حول اتمام صفقة رمضان صبحى، خاصة وإن الزمالك يرغب فى تعويض الجماهير بصفقات سوبر بعد موسم شهد إيقاف القيد لفترتين.