شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يدخل دائرة اهتمامات الزمالك لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب مسئولو الزمالك شادى حسين مهاجم سيراميكا من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بمهاجم محلى سوبر، لرغبة البرتغالى فيريرا فى تدعيم صفوف القلعة البيضاء بمهاجم محلى سوبر بالإضافة لمهاجم أفريقى قوى.

ويرفض فيريرا الاعتماد على العناصر الموجودة داخل الفريق فى الوقت الحالى، مثل رزاق سيسيه وعمر السعيد وسيف الدين الجزيرى، ويرى أنهم ليسوا على مستوى نادى الزمالك ، وقرر إعارتهم لإحدى الفرق الراغبة فى التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات المقبلة .

ويرى مسئولو الزمالك أن شادى حسين من أفضل المهاجمين الموجودين بالدورى، وسيكون محطة مهمة للفريق أمام مرمى المنافسين، وسيكون أحد الحلول القوية أمام المدير الفنى فى ظل الحاجة الماسة لمهاجم قوى .

ويمتلك شادى حسين بنية قوية ويشبهه البعض بأداء البلدوز عمرو زكى مهاجم الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى السابق ، ويؤكد البعض أن اللاعب سيكون الخليفة الشرعى للبلدوزر حال التعاقد معه والإعتماد عليه بشكل أساسى .