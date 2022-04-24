شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ألعاب القوى.. زيادة قوة التنفس وتحسين الحالة المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى ألعاب القوى والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1- تحسين قوة التنفس .

2- تحسين الحالة المزاجية .

3- الحماية من التجلطات .

4- حماية الذاكرة .

5- تقليل نسبة الكوليسترول .

6- تقوية القلب .

7- تحسن النشاطات الفكرية .