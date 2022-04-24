شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: لست قلقا من توقيع أى لاعب لناد آخر ونتعامل مع ملف التجديد بنظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن رئيس النادي وضع موعدا محددا لحسم ملفات التجديد لوضع نقطة نظام.

وقال أمير، خلال تصريحات تليفزيونية: "عندما وضع رئيس النادي موعدا محددا لحسم ملفات التجديد كان من أجل وضع نقطة نظام، لم يكن يجب أن تكون أخبار الفريق لمدة عام ونصف عن التجديد وتاركين مستوى الفريق والقرارات الفنية".

وأضاف: "القرار كان من أجل فرض النظام من جديد، لن نؤجل الملف مرة أخرى، وكل لاعب يحتاج أن يقرر مصيره ونعلن ذلك للجماهير".

وتابع: "أغلقنا تلك الصفحة، وإذا أثبت اللاعب احترامه للنادي ورغبته في أن يستمر وأننا سنستفيد منه سنعود للحديث في ذلك، ولا أشعر بالقلق من احتمالية توقيع أي لاعب في الزمالك لناد آخر".

وكشف المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف ناديه من استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق المقبلة بالدوري، مؤكدا أن مثل هذه القرارات ترجع إلى مجلس الإدارة متابعا: "الزمالك أيضا يتعرض لأخطاء تحكيمية ولا يشكو أو يتحدث، نحن أيضاً متضررون من التحكيم ونعاني من أمور أخرى مثل كأس مصر الخاص بالموسم الماضي والذي تأهلنا خلاله للدور قبل النهائي ولا نعلم مصيره".

وأضاف: "لا يجب حصر الأزمات الموجودة في استقدام حكام أجانب لمباراة أو اثنين وإذا قمنا بحل الأزمات سيرتفع مستوى التحكيم وكرة القدم بشكل عام".

أكد المشرف العام على الكرة بالزمالك إن فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري الموسم الماضي يحسب للاعبين وليس الإدارات، متابعا: "لاعبو الزمالك مروا بأمور كثيرة منها عدم الإحساس بالأمان، وعدم الاستقرار".

وقال أمير مرتضى: "هناك أمور مؤثرة على تركيز اللاعبين مثل عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي وكان من الأولى أن يتم التفاوض معهم أو البحث عن بدائل مبكرا من الموسم الماضي وتألق بعض اللاعبين في أمم إفريقيا جعلها تفكر في الرحيل".

وأضاف: "في موسم 2019 عندما اشتكى كهربا الزمالك وكان أساسيا ومؤثرا بالفريق بدأنا البحث عن بديل وتعاقدنا مع زيزو ثم عاد شيكابالا ومصطفى فتحي وأوناجم وبن شرقي وغيرهم من اللاعبين، لا بد من التحضير للمستقبل".

واختتم: "الفوز بالدوري في الموسم الماضي كان خادعا، القيد كان موقوفا ولم يكن هناك تنظيم وتحديد الأولويات في تجديد اللاعبين، ودورنا أن نناقش المشاكل، دورنا نحل".