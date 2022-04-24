شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب نتيجة مباراة بيراميدز للاجتماع بإيهاب جلال والبحث عن وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو اتحاد الكرة نتيجة مباراة فريق بيراميدز أمام مازيمبي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد فى دور الثمانية للبطولة الكونفدرالية، من أجل تحديد موعد الاجتماع مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضى، خاصة أن هناك اتفاقاً بين الاتحاد وجلال على استمرار الأخير فى قيادة بيراميدز فى مباراتي مازيمبي بسبب ضيق الوقت لبحث بيراميدز عن مدرب جديد في الفترة الحالية.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة نتيجة مباراة بيراميدز أمام مازيمبي، وفى حال تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية فسيتم الاجتماع بإيهاب جلال الثلاثاء لحسم جميع الملفات الخاصة بالمنتخب، سواء الجهاز المعاون ومدة التعاقد، إلى جانب الاتفاق عن مؤتمر التقديم الخاص بالمدرب الجديد، أما فى حال خروج بيراميدز من البطولة الكونفدرالية فمن المرجح أن يتم تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع إيهاب جلال ونفس الأمر لمؤتمر التقديم.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة جلسة إيهاب جلال من اجل حسم مصير خوض وديات خلال شهر مايو ويونيو المقبلين في اول تجمع رسمي للمنتخب ،خاصة ان الوديات ستكون بدون اللاعبين الدوليين وقتها بسبب ارتباط المنتخب بمباراتين في التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية امام غينيا و اثيوبيا ، وبالتالي في حالة رغبة جلال في خوض وديان سيكون باللاعبين المحليين.