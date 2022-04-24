بالفيديو.. الوداد يكمل المربع الذهبي لأبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في إياب ربع نهائي المسابقة.

وأكمل الوداد المربع الذهبي لدوري الأبطال مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بالجزائر بنتيجة (1-0)، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي الذي أقصى صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي حامل لقب المسابقة تأهل إلى المربع الذهبي ليضرب موعدا أمام وفاق سطيف الجزائري، ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي أيام 6 و7 لشهر مايو المقبل (ذهابا)، و13 و14 مايو (إيابا).

وأدار المباراة الحكم المصري أمين عمر الذي انتظره الوداد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من أجل مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود ركلة جزاء لصالح شباب بلوزداد، قبل أن يطلق صافرة النهاية.

ملخص المباراة:

مرَّ الشوط الأول دون تشكيل خطورة من جانب الفريقين مع بعض المحاولات من جانب شباب بلوزداد الذي كان الأخطر في أول 20 دقيقة من الشوط الذي انتهى بعد ذلك كما بدأ بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة الـ83، سنحت فرصة خطيرة لشباب بلوزداد في الوقت القاتل من أجل تسجيل هدف لكن رأسة كريم عريبي ارتطمت بالعارضة.

وأشهر الحكم المصري أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه توفيق موساوي حارس شباب بلوزداد في الدقيقة الـ89 بعد الاعتداء على مؤيد اللافي لاعب الوداد.

واضطر شباب بلوزداد لاستكمال الدقائق المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين مع وجود المدافع شمس الدين نساخ في حراسة المرمى بسبب استنزاف التغييرات.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لجأ الحكم أمين عمر لتقنية الفيديو للتأكد من مدى صحة وجود خطأ على حارس الوداد ضد اللاعب الجزائري داخل المنطقة، لكنه لم يحتسب ركلة جزاء لشباب بلوزداد وأمر باستئناف اللعب قبل أن ينهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الوداد: أحمد رضا التاجناوتي، أيوب العملود، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، يحيى جبران، أنس سرحات، مؤيد اللافي، أيمن الحسوني، زهير المترجي، جي مبينزا.

تشكيل شباب بلوزداد: توفيق موساوي، مختار بلخيتر، شعيب قداد، سفيان بوشار، شمس الدين نساخ، ثابتي العربي، حسام الدين مريزق، زكريا دراوي، محمد بلخير، محمد بيكر، خير الدين مرزوقي.