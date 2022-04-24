قمة أوفت بوعودها.. الأهلي يجبر الزمالك على مباراة حاسمة بنهائي كأس الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الرجال لكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك بنتيجة (3-2) في عدد الأشواط في اللقاء الذي أٌقيم على ملعب صالة "الدكتور حسن مصطفى"، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وتقام هذه النسخة على نظام "BEST OF 3" حيث أقيمت أول مباراة مساء الجمعة الماضية، وانتهت لصالح الزمالك بثلاثة أشواط دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة ثالثة وفاصلة مساء اليوم الأحد.

وكان الزمالك يسعى للحصول على لقب الكأس لمواصلة ألقابه المحلية بعد الفوز بالدوري مؤخرًا، في المقابل نجح الأهلي في التعويض ليفرض على غريمه مباراة فاصلة بعد خسارة لقب الدوري.

ويُعد الزمالك حامل لقب آخر نسخة بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية، في المقابل يعتبر آخر لقب كأس مصر لصالح الفريق الأحمر في موسم (2019 - 2020).

نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول.. 25 الأهلي - 21 الزمالك

الشوط الثاني.. 24 الأهلي - 26 الزمالك

الشوط الثالث.. 27 الأهلي - 25 الزمالك

الشوط الرابع.. 15 الأهلي - 25 الزمالك

الشوط الخامس.. 15 الأهلي - 12 الزمالك