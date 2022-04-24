اتحاد الكرة: أخطرنا الأهلي بتعذر استقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه أرسل إلى مجلس إدارة الأهلي، خطابا أخطره خلاله بصعوبة استقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى لإدارة مباريات الفريق بمسابقة الدوري.

وقال العطار في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" "أخطرنا الأهلي في خطاب رسمي بتعذر إمكانية استقطاب حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى لارتباطهم بمباريات".

وأضاف:" أعطينا إدارة الأهلي بدائل لحكام اجانب وليسوا عرب بعدما طلب حكا م من الدوريات الخمس الكبرى لمبارياته في الدوري".

وتابع:" لو الأهلي ليس لديه مشكلة في استقدام الحكام الأجانب المتاحين حاليا سنرسل لهم على الفور".

وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنه أرسل يوم الأحد الماضي مخاطبة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها على طلبه بإسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب.

وطلب الأهلي أن يتم اختيار الحكام لإداراة المباراتين في الدوري من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي).

وشددت إدارة الأهلي، على أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده.