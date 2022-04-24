شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الجونة، والمقرر إقامتها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فيوتشر قد خاض لقاءً ودياً أمام نظيره بلبيس استعداداً للجونة، حيث فاز فيوتشر بسبعة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فيوتشر( أحمد رفعت " 3 أهداف " وهدف كلا من : طارق طه، أحمد عاطف، ، أشرف مجدى ، أليو نداى.

واكتفى على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، بمنح لاعبيه 24 ساعة فقط راحة سلبية، بعد الفوز على سيراميكا فى الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام بثلاثية نظيفة، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة أمام الجونة.

ويلتقى فيوتشر مع الجونة مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تم تأجيل مباراة فيوتشر مع بيراميدز لظروف مشاركة الأخير في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.