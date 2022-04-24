الأهلي يرفض إجراء تعديل على مسددي ركلات الجزاء رغم إهدار المتخصصين

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القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني للأهلي إجراء تعديلات على مسددي ركلات الجزاء في صفوف الفريق الأحمر، رغم إهدار اللاعبين المتخصصين لركلتي جزاء في مباراتي الرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي والتي جمعتهما على استاد الأهلي وي السلام قبل أن يهدر علي معلول ركلة جزاء ثانية في موقعة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويعد علي معلول هو المتخصص الأول في تسديد ركلات الجزاء، ومن بعده بدر بانون وعمرو السولية، ولا ينوي الجهاز الفني إجراء تعديلات على مسددي ركلات الجزاء في المباريات القادمة، بعد أزمة إهدار السولية ومعلول ركلتي جزاء.

ورغم إهدار الأهلي ركلتي جزاء في مباراتي الرجاء المغربي، ولكنه تمكن من الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز في مجموع مباراتي ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.