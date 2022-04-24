شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الشناوى مفضّى نفسه للكورة وفعلا فى حتة محدش يوصلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس نادى سموحة، أن محمد الشناوى حارس النادى الأهلى أفضل حارس في مصر ويتفوق على الحراس بمسافة بعيدة، وهو ما ظهر في مواجهة الأهلى والرجاء التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وقال أحمد ناجى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد الشناوى لديه شخصية كبيرة فارقة جدا مع الأهلى وعنده ثبات في كل المواقف التي يتعرض لها مع الأهلى والمنتخب".

وأضاف أحمد ناجى: "محمد الشناوى لديه تركيز كبير يظهر في المباريات، ومفضى نفسه بشكل كامل للكورة فقط، وفعلا فارق كتير عن أي حارس موجود حاليا وفى مكانة محدش هيوصلها".

ونجح الأهلى فى التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربى بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما فى الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلى محمد عبد المنعم فى الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلى، وكان الأهلى قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف فى مباراة الذهاب السبت الماضى باستاد الأهلى وى السلام.

وبذلك يحقق الاهلى "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائى أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائرى الذى أطاح بالترجى من ربع نهائى دورى الأبطال.