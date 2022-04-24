شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى محتفلا بذكرى تأسيسه: 115 عاما على انطلاق نسر الوطنية لرفع راية بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت صفحة الاهلى الرسمية بمرور 115 عاما على تأسيس النادى الأهلى والذى بدأ عن طريق فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع "تويتر": "الذكرى 115 لتأسيس النادي الأهلى في مثل هذا اليوم انطلق نسر نادي الوطنية لرفع راية بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية في كافة الألعاب الرياضية…كل عام وأنت زين النوادي".

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020، حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.