شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع وفاق سطيف قبل الصدام الثالث فى نصف النهائى الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ فريقا الاهلى ووفاق سطيف الجزائري، الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، المارد الأحمر تخطى عقبة الرجاء بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، في المقابل فاز وفاق سطيف على الترجي التونسي 1-0 إيابا على ملعب الأخير، بعد التعادل السلبي ذهابا وسط جماهيره.

ويواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل على استاد الاهلى وي السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب، فسوف تقام في الجزائر، في أرض وفاق سطيف، أحد يومي 13 و14 مايو.

والتقى الأهلى مع وفاق سطيف مرتين فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى قبل الصدام الثالث الشهر المقبل، كانت المرة الاولى في نسخة 1988، وفاز الوفاق في الجزائر بنتيجة (2-0)، ثم تغلب الأهلي في القاهرة بنفس النتيجة ولكن الوفاق فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

بعد ذلك تقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة 2018 وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 في القاهرة، ثم خسر في الجزائر بنتيجة 1-2 وتأهل للمباراة النهائية.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

ويملك الأهلي فرصة لتعزيز رقم جديد في حالة الوصول للنهائي، حيث سيكون للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك حال تجاوز عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.