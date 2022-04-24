شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد مرشح للزمالك خوفا من فشل عودة صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح بعض الوكلاء محمود جاد، حارس مرمى إنبي، للانضمام للزمالك حال فشل عودة محمد صبحى من فاركو، والذى ينص تفعيل بند شراء الحارس الدولى الذى نجح فى فرض اسمه كأحد أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية فى الوقت الحالى.

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع حارس مرمى ثالث يكون بجانب محمد أبو جبل ومحمد عواد ويكون فى نفس مستواهما الفنى، ويهدد مشاركتهما فى حماية عرين الفريق الأبيض، ويكون وسيلة ضغط كبيرة عليهم، وفى حالة ابتعاد أحد أو الاستعانة به يستطيع سد الفراغ.

ويحاول محمود جاد تسويق نفسه بالشكل المطلوب خلال مباريات الدورى، من أجل الرحيل عن كبير العائلة البترولية فى الصيف، خاصة أن علاقته بحلمى طولان، المدير الفنى للفريق، شهدت توترا خلال الموسم الجارى أدت لاستبعاده فى العديد من المباريات الرسمية.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع حارس مرمى صغير السن يكون امتدادا للثنائى محمد أبو جبل ومحمد عواد حتى يغلق مجلس إدارة النادى الأبيض هذا الملف بشكل نهائى.