شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: الجمهور دافع لتحقيق الإنجازات وطالبنا بالسعة الكاملة أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سعد شلبي، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، عن كيفية إدارة الأهلي لملف الحضور الجماهيري في مباراة نصف النهائي أمام وفاق سطيف في نصف نهائي إفريقيا.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس: "الجمهور أحد العوامل التاريخية في تحقيق الإنجازات الرياضية، وسنكون حريصين على تحقيق طموحات الجماهير، وسنطلب ملء سعة الاستاد، وملعب اللقاء سيتحدد وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "خاطبنا الاتحاد الإفريقي فور تأهلنا وبمجرد وصولها سنُعلن عن مكافآت الوصول إلى نصف النهائي".

وعن خطاب الأهلي بشأن استقدام حكام أجانب في الدوري: "الخطاب ليس مفاجئًا، سبق وخاطبنا الاتحاد المصري بشأن الحكام، وفي الخطاب السابق حددنا 5 محاور رئيسية، وقلنا إن النادي يرغب في استقدام حكام أجانب".

واختتم: "الاتحاد أخطرنا بسعر الحكام الأجانب، والنادي قرر إرسال القيمة المادية لاستقدامهم لمباراتين قادمتين من أفضل خمس دوريات في العالم، واتحاد الكرة أخطرنا بتعذر استقدام حكام من الدوريات الكبرى".